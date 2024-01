Anche Crevoladossola celebra la Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine

Anche il comune di Crevoladossola si unisce alle celebrazioni in occasione della “Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie”, promossa dalla regione Piemonte.

Per quest’anno, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi in programma da lunedì 15 a mercoledì 24 gennaio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo F.lli Casetti. Si tratta di alcuni incontri dedicati alla sensibilizzazione sul tema, con uno scambio di idee tra gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e le forze di Polizia del territorio.

Durante gli incontri, gli agenti dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Nucleo Carabinieri Forestali e della Polizia Municipale intervengono per illustrare agli studenti il lavoro che quotidianamente svolgono nel contrasto alle madie.

L’amministrazione comunale di Crevoladossola, in collaborazione con la regione Piemonte, in ricordo della giornata donerà ai ragazzi dei materiali didattici che verranno utilizzati in classe per approfondire con i propri docenti i temi affrontati negli incontri.