San Domenico, arriva la conferma: impianti sciistici chiusi per tutta la stagione

La notizia sembrava nell’aria già da tempo, ma ora arriva l’ufficialità: gli impianti sciistici di San Domenico resteranno chiusi per tutta la durata della stagione invernale a causa dei lavori in corso.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo ma l’arrivo dell’inverno con nevicate e maltempo ha reso impossibile proseguire nell’immediato con il cantiere della nuova cabinovia che collegherà San Domenico all’Alpe Ciamporino”, si legge sui social.

“Pertanto, come molti di voi hanno già intuito, vi comunichiamo in via ufficiale che non potremo vederci questo inverno sulle piste da sci. Siamo molto dispiaciuti ma ci abbiamo messo tutto l’impegno possibile. I lavori riprenderanno non appena le condizioni meteo lo renderanno possibile”. L’obiettivo è quello di riuscire a completare la cabinovia, e dunque riaprire, entro l’estate 2024.