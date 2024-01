Le previsioni meteo per il fine settimana

Temperature in sensibile calo. Farà freddo nel weekend, in particolare sabato con lo zero termico in brusco calo fino ai 500-700 metri nelle prime ore della giornata. Si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte: "Un fronte atlantico si addosserà all'arco alpino determinando un'intensificazione dei venti in quota e precipitazioni all'interno delle vallate alpine ed appenniniche. Temperature minime diffusamente al di sotto degli 0°C sulle pianure attese per oggi e domenica".

SABATO 20 GENNAIO 2024

Nuvolosità: in gran parte soleggiato, con residui addensamenti fino al primo mattino nelle vallate del Torinese e del Cuneese; foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure. Precipitazioni: deboli nevicate residue nelle vallate alpine occidentali e sudoccidentali fino alle ore intorno all'alba. Zero termico: in graduale rialzo nel corso della giornata fino ai 1200-1400 m in serata. Venti: da nord-nordest a tutte le quote, moderati in montagna e fino a quote collinari, con rinforzi sostenuti sui rilievi meridionali, deboli o localmente moderati in pianura.

DOMENICA 21 GENNAIO 2024

Nuvolosità: soleggiato con velature in transito da nordovest nel corso della giornata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato aumento dal pomeriggio fino ai 2800-2900 m a est e 3000-3100 m ad ovest. Venti: deboli o moderati da ovest-nordovest sulle Alpi, deboli variabili altrove.