Domobianca365: sulle piste velocemente e senza stress con il nuovo servizio navetta

A Domobianca365 c’è ottimismo per il week end. Con il bel tempo e l’apertura della terza seggiovia Torcelli e della pista rossa Selva Grande sono attesi tanti turisti e amanti dello sci e della montagna. Già lo scorso week end la stazione sciistica piemontese ha registrato un significativo incremento dell’affluenza.

Per accogliere al meglio i turisti domenica 21 gennaio sarà attivato un comodo servizio di navetta che collega Domodossola alle piste di Domobianca.

Il bus, con 50 posti disponibili partirà dal piazzale antistante la stazione ferroviaria alle ore 8.15 e ripartirà dall’Alpe Lusentino alle 16.30. Il prezzo del biglietto è di 5€ a tratta e potrà essere acquistato direttamente a bordo e non è necessaria la prenotazione. Chi sceglierà questo pratico servizio potrà in 20 minuti raggiungere le piste, senza lo stress del parcheggio ed essere pronto per godersi una giornata di divertimento sulle piste nel comprensorio dell’Alpe Lusentino.

“Con questa navetta - spiega Federico Sciagata, Direttore di Domobianca365 - e l’attivazione del Treni della Neve promossa da Trenord in collaborazione con Snowit vogliamo ulteriormente ampliare le opportunità e le occasioni per visitare la nostra stazione sciistica, che da oggi è sempre più comoda e facile da raggiungere. Per vivere la montagna “senza pensieri”.

Da questa settimana è attiva, infatti, l’iniziativa dei Treni della Neve che consente di salire sul treno da Milano Centrale, in partenza alle 7.25 o alle 8.25 o in una delle stazioni servite dai convogli lungo la linea del Sempione tra cui: Rho, Busto Arsizio, Gallarate, Sesto Calende, Arona, Stresa e Verbania e arrivare dopo 90 minuti circa di viaggio a Domodossola e quindi, con un servizio dedicato di navetta, salire a Domobianca365 in 20 minuti. I treni per il ritorno partiranno da Domodossola alle ore 16:56 e alle 17:56.

L’offerta, che sarà attiva per tutta la stagione invernale, prevede un voucher al costo di 43 euro per i giorni feriali e 49 per i festivi omnicomprensivo di viaggio di andata/ritorno sui treni Trenord fino alla stazione internazionale di Domodossola, servizio dedicato di bus-navetta dalla stazione di Domodossola agli impianti e skipass giornaliero. I ticket per “I Treni della Neve” sono acquistabili online sul sito di Snowit. Domobianca365 è la prima e unica stazione piemontese a essere inserita nell’iniziativa che vede già serviti dallo stesso servizio note località lombarde come Aprica, Madesimo, Piani di Bobbio e Valmalenco.