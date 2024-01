Domodossola prepara il Carnevale: la consegna delle chiavi sul balcone del Comune

Pochi giorni e Domodossola si tingerà di giallo per il Carnevale 2024. Il Comitato Pulenta e Sciriuii è al lavoro sul programma degli eventi, che sarà presentato ufficialmente in Comune lunedì 29 gennaio.

Che sarà un Carnevale speciale, davvero ricco di eventi e con una gran partecipazione di gruppi anche dalla Svizzera, ce lo conferma il Presidente del Comitato, Roberto Ghignone. “Manteniamo invariata la struttura degli eventi, ma con qualche novità - spiega Ghignone - la prima è che la consegna delle chiavi a Togn e Cia avverrà sul balcone di Palazzo di Città anziché all’interno del Palazzo San Francesco. Questo perché è prevista la partecipazione di tantissimi gruppi svizzeri che, insieme ai nostri, affolleranno la piazza Repubblica dell’Ossola e che il Palazzo San Francesco non potrebbe ospitare”.

Già nei prossimi giorni il Comitato provvederà a decorare la città con le caratteristiche bandierine gialle, e anche le vetrine, come da tradizione, saranno a tema. “Quest’anno contiamo anche sul coinvolgimento dei bambini delle scuole - prosegue il presidente - e di tantissimi gruppi folkloristici, carri e maschere che parteciperanno alla grande sfilata dell’11 febbraio che seguirà un percorso leggermente differente rispetto agli scorsi anni per via dei lavori in corso”.

Il 4 febbraio Togn e Cia e tutto l’allegro corteo del Carnevale sarà impegnato nel giro dei Carnevali delle frazioni, mentre poi in settimana sono in programma le visite alle scuole. Qualche giorno prima, il 28 gennaio il Carnevale domese sarà ospite di quello di Borgosesia. La grande festa poi domenica 11 febbraio: la polenta in piazza, la sfilata, il matrimonio del Togn e la Cia e, naturalmente, tanta musica e allegria.