La parrocchia della Cappuccina accoglie padre Honoré Mosala

Nella parrocchia della Cappuccina è giunto a prestare servizio un nuovo frate. Dal 4 gennaio padre Honoré Mosala, originario del Congo, collabora con il parroco padre Fausto Panepinto e i religiosi della comunità domese.

Padre Honoré nato a Bokonzi, ha 46 anni e ha emesso i primi voti nell'ordine dei cappuccini nel 1999; ha studiato filosofia e teologia e ha emesso i voti perpetui nel 2005.

È stato ordinato sacerdote nel 2006 in Congo, nella parrocchia di Bobito, diocesi di Molegbe. Dopo l'ordinazione, è stato maestro dei postulanti nella casa di formazione a Bwamanda per tre anni. Poi è stato missionario a Pointe Noire per cinque anni. Nel 2014 è giunto a Roma per studiare all'università pontificia Antonianum, conseguendo la laurea in teologia. Tornato in Congo, è stato maestro dei novizi e poi degli studenti di filosofia e teologia, guardiano del convento e consigliere.

“Sono contento di collaborare qui - dice fra Honoré - Questa è la nostra vita: abbiamo fatto il voto dell'obbedienza, ovunque ci mandano i superiori dobbiamo andare. Sono contento dell'accoglienza, la gente è gentile, mi trovo bene a Domodossola. Sono nato da una famiglia cattolica e da noi ci sono i missionari cappuccini italiani e belgi; quindi, la mia vocazione è nata lì. Conosco bene l'Italia: oltre ad avere studiato a Roma ho prestato servizio pastorale a Roma, Venezia e Bologna”.