Alla Soms una serata di musica con il chitarrista Dario Fornara

Venerdì 26 gennaio alle 21.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso – ETS di Domodossola ospita una serata di grande musica con Dario Fornara. Considerato uno dei massimi esponenti a livello nazionale della chitarra acustica “fingerstyle”, ha partecipato alle più prestigiose rassegne chitarristiche italiane ed europee. Alla Soms presenta i suoi ultimi lavori, il vinile 45 giri “Portata dal Vento” e il suo ultimo disco “Marguerite”.

Fornara si definisce un artista “crossover”, con un approccio libero e personale rispetto allo strumento e alle tecniche esecutive. “I miei ultimi due lavori discografici – spiega il chitarrista - rappresentano questo mio modo di vivere ed interpretare la musica: il primo realizzato con una piccola chitarra parlor con corde in acciaio, il secondo realizzato sulla sua gemella con corde in nylon. La sonorità acustica della steel e la sonorità classica della nylon si fondono in un unico progetto, musicale e di liuteria, che propongo durante i miei concerti e le mie partecipazioni live”.

Il 45 giri “Portata dal Vento” racchiude due brani che raccontano il percorso umano e musicale di Dario Fornara degli ultimi anni. “Non ho voluto rinunciare alla qualità audio delle registrazioni originali: chi acquisterà il vinile troverà sul retro della copertina un qr code con il quale è possibile scaricare gratuitamente, ed in modo istantaneo, i brani in formato digitale e gli spartiti musicali, un’idea innovativa che rende ancora più unico questo lavoro”, racconta l’artista.

Il progetto si chiude con “Marguerite”, che prende il nome dalla chitarra utilizzata da Fornara. Che spiega: “La piccola chitarra classica è la sorella gemella della steel che utilizzo da tempo, è lo stesso progetto per forma e dimensioni, opportunamente modificato per adattarlo alle esigenze strutturali, costruttive e timbriche, delle corde in nylon”.