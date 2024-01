Findomo Pediacooph24 sconfitta in casa dal Novara Basket

Niente da fare per la Findomo Pediacooph24. I granata al PalaRaccagni hanno pagato a caro prezzo gli impegni degli ultimi giorni, con una partita ravvicinata dopo quella di Paruzzaro. Per tre quarti la squadra di Boschetti se l'è giocata alla pari con il quotato Novara Basket, che all'andata aveva travolto i granata.

Poi dal 25' in avanti ieri sera non c'è più stata partita, con gli ospiti che hanno allungato le mani sul match, sfruttando la profondità della rosa e le giocate di Martini e Romano, autori rispettivamente di 20 e 13 punti.

"Purtroppo è un periodo nel quale facciamo fatica in attacco. Tanti errori banali, anche dalla lunetta, tante palle perse. Peccato, perchè fino a quando abbiamo avuto benzina eravamo in scia. Dobbiamo rimanere fiduciosi - le parole del presidente Guerra - consapevoli che, al completo,siamo un osso duro per chiunque. E' un momento che dobbiamo superare con l'atteggiamento giusto, perchè la nostra squadra ha qualità importanti e lo ha dimostrato".