Per la Giornata della Memoria omaggio a Leonard Cohen

Un omaggio a Leonard Cohen, il cantautore, scrittore e poeta cananese scomparso sette anni fa, è quello che Anpi, Casa della Resistenza e Comune di Verbania tributeranno domenica 28 gennaio in occasione della Giornata della Memoria. Presso la Casa della Resistenza a Fondotoce, a partire dalle ore 17, si svolgerà infatti lo spettacolo dal titolo "Dance me to the end of love": Federico Sirianni (voce, chitarra, pianoforte), Cristina Meschia (voce) e Veronica Perego (contrabbasso), partendo dalla canzone che da' il nome all'evento, ripercorreranno la straordinaria carriera dell’artista ebreo canadese attraverso una carrellata di canzoni che vanno dal primo album, “Songs of Leonard Cohen” del 1967 all'ultimo, pubblicato postumo nel 2018, “Thanks for the dance”.

Il brano "Dance me to the end of love" è dedicato a quel gruppo di musicisti che, nei campi di concentramento accanto ai forni crematori, veniva costretto a suonare mentre era in corso l’orrore. E quei suonatori erano le persone il cui destino le legava a questo orrore, poiché suonavano le loro musiche tradizionali mentre i compagni di prigionia venivano uccisi e bruciati. Quella musica, secondo Leonard Cohen, è il concetto dell’amore “finchè morte non ci divida” Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale il 17 giugno scorso in occasione del festival Torino Spiritualità, è stato proposto in diversi festival teatrali tra cui il Festival Internazionale di Teatro di Valle Christi, Rapallo ed è stato messo in scena in numerosi luoghi italiani con il contributo delle Comunità ebraiche di zona.