Stabilite le tariffe dei parcheggi a Devero

L’amministrazione comunale di Baceno ha stabilito le tariffe orarie dei parcheggi all’Alpe Devero per il 2024.

Per i giorni feriali il costo sarà di un euro ogni ora; dopo la 5 ora scatta la tariffa giornaliera fissata in 6 euro per le auto e 5 per le moto.

Nei giorni prefestivi e festivi la sosta di un’ora costerà 2 euro e dopo la quinta ora si pagherà la tariffa giornaliera di 10 euro (sempre 5 per le moto).

Nell’alta stagione (25 dicembre-6 gennaio e 1 agosto-31 agosto) le tariffe saranno: 2 euro l’ora, 10 euro la giornata intera e dopo la quinta ora. Resta di 5 euro la tariffa per le moto.

L’accesso al silos di Balmavalle prevede una maggiorazione di 2 euro al giorno rispetto le tariffe per i parcheggi esterni.

Sono previsti anche abbonamenti settimanali e annuali, divisi anche tra utenti comuni, residenti, consorzisti, operatori turistici e ski pass, cioè per chi si reca a Devero dal 1 dicembre al 30 aprile quando gli impianti di sci sono aperti. Abbonamenti che vanno da un minimo di 20 ad un massimo di 200 euro.