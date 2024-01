Nasce il libro delle "dolci ricette" della signora Maria

Trentotto ricette dolci pescate dai quadernetti su cui negli anni ha annotato ingredienti, procedimenti e aggiustamenti delle torte e dei biscotti che la mamma le ha insegnato a preparare. Maria Trapani, "la" bidella delle scuole medie Floreanini amata da tutti, studenti e professori, grazie alla sua dirompente simpatia, che sapesse cucinare chi la conosce lo sa bene. Ora chiunque potrà scoprire i segreti dei suoi dolci, che ha deciso di pubblicare in un libro dal titolo "Dolci ricette che scaldano il cuore e la casa" e provare a realizzarli.

"Alcune di questi dolci li preparo da sempre secondo la ricetta originale della mia mamma - spiega Maria Trapani - altre invece le ho rivisitate e aggiustate negli anni. Sono tutte appuntate nei due libretti che custodisco gelosamente, ed è venuto naturale, anche su spinta delle persone che mi vogliono bene, scegliere le migliori e farne un libro".

Così è nata l'opera, che sarà presentata ufficialmente lunedì 29 gennaio alle 17.30 all'Ipercoop di Crevoladossola. In quell'occasione la signora Maria racconterà aneddoti e svelerà dolci ricordi: "Cucinare, preparare dolci è un atto di amore - ci dice - e a cena a casa mia non può mai mancare un dolce, ovviamente preparato con le mie mani". Tra tutte le ricette spiccano torte, biscotti, la zuppa inglese e i tortelli: "I tortelli sono i miei dolci preferiti e il mio cavallo di battaglia - commenta - e sono felice che sia giunto il periodo dell'anno in cui prepararli".

Il libro "Dolci ricette che scaldano il cuore e la casa" è stato stampato direttamente dalla signora Maria e può essere acquistato contattando l'autrice sui principali social.