Lutto nella sanità ossolana per la scomparsa del dottor Augusto Vigoni

Il mondo della medicina ossolana piange una delle colonne dell'ospedale San Biagio. Augusto Vigoni si è spento nella sua casa di Mentone stroncato da un malore nel sonno. Aveva 83 anni e per decenni aveva lavorato come chirurgo all'ospedale domese. E' morto nel sonno nella notte tra lunedì e martedì in Costa Azzurra dove era arrivato con la moglie Gabriella e il figlio Paolo domenica.

“E' morto nel sonno, martedì mattina non si è svegliato” racconta il figlio Paolo rientrato a Domo per organizzare il rimpatrio della salma del padre. Una vita dedicata alla medicina quella di Augusto, nato a Villadossola. Una carriera trascorsa nelle corsie del San Biagio prima sotto l'ala del professor Grugni, poi come primario nello stesso reparto di Chirurgia. Era andato in pensione nel 2002.

“Aveva anche una grande passione per la montagna, era stato un Alpino” racconta Paolo che ricorda anche la sua passione per il volo con l'aliante. La data del funerale non è ancora stata fissata, ma dovrebbe svolgersi o venerdì o sabato mattina. Lascia la moglie Gabriella, i figli Paolo e Massimiliano e i nipoti Matteo e Sara. Alla famiglia Vigoni giungano le più sentite condoglianze di tutta la nostra redazione.