A Bannio Anzino Carnevale con la Pro Loco

Anche a Bannio Anzino tutto è pronto per i festeggiamenti del Carnevale organizzati dalla Pro Loco: si comincerà sabato 10 febbraio presso l'area attrezzata con la cena in compagnia e tanta musica. Domenica 11 gebbraio invece, sempre presso l'area attrezzata, a mezzogiorno e mezza al suono della campana, sarà servito il risotto di Bannio. Alle 14.30 al via la sfilata di carri e maschere e alle 16.30 la premiazione delle maschere più belle. Merenda per tutti poi, con distribuzione di bugie e vin brulé. Sarà presente il Premiato Corpo Musicale di Bannio.