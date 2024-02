Un corso di frutticoltura con l'associazione Apao

A partire dal 26 febbraio prende il via un corso di frutticoltura organizzato dall’Associazione produttori agricoli ossolani Apao. Il corso prevede tre lezioni teoriche - il 26 febbraio, 5 marzo e 9 aprile – dalle 18.00 alle 20.30 nell’ex ufficio turistico di Crevoladossola e tre lezioni pratiche – 2 e 9 marzo e il 13 aprile – dalle 14.00 alle 17.00. Gli appuntamenti pratici si terranno in campo e in vivaio a Masera, Villadossola e Druogno. Il docente è l’agronomo Antonello Bergamaschi; per partecipare al corso è necessario iscriversi, contattando il numero 366 7420116.