Fondazione Cariplo sostiene la creatività anche nel Vco

Fondazione Cariplo continua a trasformare la cultura in motore di inclusione, sostenendo iniziative che abbattano le barriere di accesso all’arte e alla creatività. Nell’ambito del bando “Cultura Diffusa”, che quest’anno finanzia complessivamente 34 progetti in tutta Italia con 2 milioni di euro, nel Verbano-Cusio-Ossola è stato selezionato il progetto “Sbagliando si crea” dell’Associazione Culturale Arte, che riceve un contributo di 33.000 euro.

L’iniziativa si propone di avvicinare le comunità alla creatività attraverso laboratori, spettacoli e attività inclusive, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più fragili. Obiettivo: generare nuove occasioni di incontro, stimolare la partecipazione e rafforzare il senso di appartenenza, rendendo la cultura un bene accessibile e condiviso.

"Nel Vco sosteniamo percorsi che offrono ai cittadini – soprattutto ai più giovani – la possibilità di esprimersi e crescere attraverso la creatività", spiega Giulia Margaroli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo. "Laboratori, spettacoli e attività inclusive stanno generando nuove occasioni di incontro in aree dove l’offerta culturale è più rara. Il nostro impegno è rafforzare questa presenza, affinché la cultura diventi un punto di riferimento stabile per la vita delle comunità".