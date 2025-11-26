Servizio di accoglienza ai rifugiati e profughi ucraini: se ne parla al Ciss Ossola

Il consorzio intercomunale dei servizi sociali (Ciss) dell’Ossola ha convocato per venerdì 28 novembre alle 17.00 nella sede di Domodossola la riunione dell’assemblea consortile, alla quale prendono parte i rappresentanti del Ciss e i sindaci dei comuni consorziati.

L’assemblea discuterà l’approvazione di variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 e l’approvazione della tabella millesimale per l’anno 2026. Si parlerà poi della prosecuzione per il 2026 della gestione del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e ai profughi provenienti dall’Ucraina temporaneamente presenti sul territorio. Infine, si discuterà l’approvazione dei criteri generali ai fini della modifica parziale del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.