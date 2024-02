Piante tagliate sulla ciclabile: c'è un motivo?

‘’C’è stata una ragione particolare per aver tagliato le piante sulla ciclope donabile che costeggia l’area Saia a Villadossola?’’. Lo chiede una interrogazione fatta dal gruppo consiliare ‘’Uniti per Villa’’.

‘’La sollecitazione ci è pervenuta da alcuni residenti – si legge nell’interrogazione - e dopo opportuna verifica, si è constatato che sono state tagliate le piante fiancheggianti la strada ciclopedonale, parallela alla Strada Provinciale, che costeggia l’Area Artigianale ex Saia.

Vi è stata una ragione particolare per l’intervento di disboscamento messo in atto? In quanto nella deliberazione di giunta n° 209/2023 non è stata data alcuna giustificazione. Si ritiene superfluo sottolineare che l’eliminazione degli alberi ha lasciato sorpresi e perplessi poiché, per quanto a nostra conoscenza, non è stata data alcuna comunicazione rispetto a detto intervento’’.