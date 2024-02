Anche la Cgil Novara e Vco presente a "Io Lavoro"

Anche la Cgil di Novara e Vco ha preso parte a “Io Lavoro”, l’iniziativa che ha permesso di mettere in contatto chi offre lavoro con chi lo cerca. Al palasport di Gravellona Toce erano infatti presenti circa cinquanta stand di altrettante aziende della provincia e di tutti i settori. Cgil ha partecipato tramite volantinaggio, rivolto in particolare ai più giovani, con l’obiettivo di accendere l’attenzione su temi quali l’importanza della conoscenza dei propri diritti, la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’importanza di non accettare compromessi che comportino situazioni di sfruttamento.

Risulta fondamentale il ruolo pedagogico che la Cgil svolge in tal senso; è un’operazione culturale che - soprattutto nei territori di Novara e Vco - viene intrapresa in relazione con le realtà giovanili, partecipando alle assemblee degli studenti delle scuole superiori, proponendo percorsi formativi e progetti collaterali artistici in grado di stimolare la riflessione sul loro futuro di lavoratori e cittadini.