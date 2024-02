Casa don Gianni ricorda don Antonio Visco a 10 anni dalla morte

L’Associazione Alternativa A..., le cooperative La Bitta e Il Sogno, la parrocchia di Montescheno, i volontari e i professionisti di Casa don Gianni organizzano una serie di eventi per ricordare la figura di don Antonio Visco, scomparso 10 anni fa. Gli appuntamenti sono in programma tra il 13 febbraio, giorno della sua morte, e il 18 aprile, giorno del suo 85esimo compleanno.

Si inizia domenica 18 febbraio a Montescheno. Alle 10.30 la santa messa, a cui seguirà alle 12.30 un pranzo a Casa don Gianni durante il quale verranno proiettati alcuni filmati e condivisi i ricordi riguardanti don Antonio. Il pranzo ha un costo di 20 euro ed è necessario prenotare entro il 14 febbraio contattando il numero 0324 243006.

Sabato 9 marzo alle 16.00, poi, una conferenza a Casa don Gianni con lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli sul tema “Il coraggio di vivere: prospettive per giovani e famiglie”. Un momento di formazione con un luminare della psichiatria, per ricordare l’attività di terapeuta svolta anche da don Antonio. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione, con un massimo di 200 partecipanti.

Infine, venerdì 19 aprile un momento di convivialità e condivisione con un’apericena in programma a Montescheno.

Durante tutti gli appuntamenti sarà dato risalto alla pubblicazione del libro “Un Prete la sua Comunità i suoi Sogni”, dedicato a don Antonio Visco.