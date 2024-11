Meteo: temperature in calo, neve in arrivo anche a bassa quota

L’inverno è ormai entrato ufficialmente nel vivo, con temperature sempre più rigide fatte registrare già nel corso della scorsa settimana. Temperature che tenderanno ancora a calare nei prossimi giorni, con possibili nevicate non solo nelle zone montane, ma anche a bassa quota.

Secondo quanto riportato da Datameteo, infatti, sono in arrivo giornate parzialmente nuvolose o coperte già da inizio settimana su tutto il territorio del Vco. Le temperature si assestano tra i 5 gradi di minima e i 14 di massima per le giornate di lunedì e martedì, per poi scendere nettamente da mercoledì 20 novembre fino al fine settimana. In questi giorni sono attese minime di -4 gradi e massime comprese tra i 2 e i 6 gradi.

Condizioni in peggioramento anche sul fronte delle precipitazioni. Nella giornata di mercoledì 20 novembre sono infatti previsti rovesci di pioggia, in particolare in Ossola – mentre il cielo rimarrà nuvoloso ma senza precipitazioni sul Verbano e sul Cusio. Nei giorni successivi è invece previsto l’arrivo delle prime nevicate anche a bassa quota, anche in questo caso in particolare sul territorio ossolano.