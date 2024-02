Prima Categoria, ancora un test importante per l’Ornavassese

Non c’è un attimo di tregua per la capolista Ornavassese: i ragazzi di Lipari hanno appena superato l’esame di Trecate, portando a casa un ottimo punto dalla trasferta novarese, ed è già tempo di affrontare un’altra sfida molto insidiosa: al Comunale arriva la Cannobiese di Livorno, che sin qui ha avuto un rendimento altalenante, ma ha comunque le carte in regola per dare fastidio ai neri ossolani. Lo scorso ottobre a Cannobio finì 0-0.

Interessante la sfida del “Boroli”, con il Gravellona San Pietro che ospita il Piedimulera. Le due squadre sono alla ricerca di punti playoff, ma entrambe faticano a trovare la giusta continuità di risultati. Roboante vittoria arancionera per 5-1 nella sfida di andata.

Il Bagnella di Tabozzi, anch’esso in lotta per la zona playoff, ospita un Crodo in difficoltà. Per i ragazzi di Daoro l’imperativo è fare punti, ma non sarà per niente semplice. All’andata vittoria arancionera per 3-1.

Partita difficile per la Virtus Villa, che affronta in trasferta il Carpignano. I sesiani sono una formazione molto ostica, più di quanto non dica la classifica, ai biancoazzurri servirà una prestazione di livello per portare a casa punti. Vittoria virtussina per 1-0 nel girone di andata.

Sfida difficile anche per la Varzese, che ospita il quotato Sizzano, quarto in classifica. I ragazzi di Chiaravallotti cercano punti salvezza, e si augurano di ripetere la vittoria dell’andata, quando si imposero per 1-0 in trasferta.

Stesso discorso per il Vogogna di Castelnuovo, reduce dalla bella vittoria nel derby di Piedimulera, che ospita la terza forza del campionato, la Union Novara. Gli ossolani non sono lontani dalla zona salvezza, servono punti per uscire dalla bagarre. All’andata si imposero i biancoviola novaresi col punteggio di 3-1.

L’Agrano di Lopardo va a fare visita al Comignago, squadra che sembrava spacciata ma ha raccolto 4 punti nelle ultime due uscite, contro Virtus Villa e Crodo. Per i cusiani è l’occasione di continuare a coltivare il sogno playoff. All’andata vittoria granata per 2-1.

Le partite in calendario:

Comignago - Agrano; Ornavassese - Cannobiese; Bagnella - Crodo; Gravellona San Pietro - Piedimulera; Varzese - Sizzano; Pernatese - Trecate; Vogogna - Union Novara; Carpignano - Virtus Villadossola