Confermata la sfilata del Carnevale domese

La sfilata del Carnevale Domese – confermata nonostante un iniziale dubbio a causa dal maltempo - seguirà quest'anno un percorso diverso dal consueto, a causa dei lavori in corso in alcune vie del centro.

Carri e gruppi mascherati, ben ventisei, si raduneranno in piazza Matteotti da dove partiranno per la sfilata. Percorreranno corso Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Giuseppe Garibaldi e proseguiranno lungo via Galletti. Si continuerà poi su corso Dissegna e corso Moneta, per arrivare a piazza Tibaldi ed entrare in piazza Mercato attraverso la via Osci. Qui si celebrerà il matrimonio tra il Togn e la Cia. Prima della sfilata, come sempre in Piazza Mercato a pranzo ci sarà la distribuzione di polenta e salamini.

“Siamo molto soddisfatti di come è iniziato il nostro Carnevale - dice Roberto Ghignone, presidente del Comitato Pulenta e Sciriuii - abbiamo avuto una grandissima partecipazione di pubblico e ci auguriamo sia così anche per la sfilata di domenica”.