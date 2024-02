La tradizionale fiaccolata del Comitato 10 Febbraio celebra i 20 anni del Giorno del Ricordo

Si svolgerà oggi alle ore 18.00 la tradizionale fiaccolata per i Martiri delle Foibe organizzata dal Comitato 10 Febbraio a Torino. Il ritrovo è, come ogni anno, alla Targa di corso Cincinnato angolo via Pirano.

"Quest’anno la nostra fiaccolata assume un significato ancora più importante perché ricorrono i 20 anni dall’istituzione del Giorno del Ricordo. - ha spiegato Matteo Rossino responsabile provinciale del Comitato 10 Febbraio - A quei tempi ricordo che nelle scuole di foibe non se ne parlava nemmeno.”

"Oggi grazie alle tante battaglie portate avanti finalmente Foibe ed Esodo sono storia d’Italia. Ma non dobbiamo mai abbassare la guardia o smettere di ricordare - prosegue Rossino - perché c’è ancora chi nega e sminuisce questa tragedia. C’è ancora chi concede patrocini a negazionisti come Eric Gobetti, chi fa raccontare questa parte di storia ai carnefici invece che alle vittime."

"In tutto questo - ha concluso Rossino - le istituzioni hanno un ruolo chiave, perché possono rendere ufficiali iniziative come quella di oggi mettendo un altro piccolo tassello nella ricostruzione della verità. Ed è per questo che ringrazio il Consiglio regionale del Piemonte e la Circoscrizione 5 per i patrocini, oltre che la Lega Nazionale di Trieste e la Famiglia dignanese per aver aderito. Non ci resta che trovarci come ogni 10 febbraio ed essere sempre di più”.