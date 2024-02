Domese perde la vita in un incidente in Lombardia

In un drammatico schianto la scorsa notte ha perso la vita un uomo di Domodossola. E' successo poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica ad Agrate Brianza, lungo la srrada provinciale 13 in direzione Melzo. Un 61enne domese ha perso la vita dopo essere stato vittima di un incidente. Il domese stava andando nel centro di distribuzione di Rcs, la società editrice di Urbano Cairo per ritirare i quotidiani che sarebbero stati distribuiti nelle edicole ossolane domenica mattina.

A bordo di un furgone stava percorrendo la Sp13 in direzione Melzo, quando all’altezza dello svincolo del Colleoni, è stato centrato da un furgone che procedeva in senso opposto e che, secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine avrebbe invaso la corsia dove viaggiava lo sfortunato domese.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e le auto mediche in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco con l'autopompa da Vimercate e il carro fiamma da Lissone.

Le condizioni delle due persone rimaste coinvolte nello schianto sono apparse immediatamente molto serie. Il 61enne domese è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, mentre l’altro è stato portato al San Raffaele in codice giallo. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto nulla per salvargli la vita.