A Druogno una passeggiata benefica per sostenere la ricerca sul cancro

Il comune di Druogno invita tutta la cittadinanza, e non solo, a prendere pare a Just The Woman On the Road, un evento nato a Torino e rivolto a tutti i comuni italiani per sostenere la ricerca universitaria sul cancro, al quale ha deciso di aderire anche il paese vigezzino. L’appuntamento è per domenica 3 marzo con una corsa-camminata di 5 chilometri sulla strada ciclopedonale che unisce Sasseglio a Coimo, per raccogliere fondi, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

La camminata benefica avrà inizio alle ore 10.00, con il ritrovo al Mulino di Sasseglio, punto di iscrizione e di consegna dei kit firmati Just The Woman I Am ai primi 100 iscritti. La partenza è prevista per le 10.30, e il tempo massimo di percorrenza è di 2 ore e mezza. Infine, sarà allestito un punto ristoro, aperto a tutti i partecipanti. Per informazioni e iscrizioni si può contattare l’Ufficio Turistico di Druogno al numero 3408682308 oppure tramite mail a druognoinvallevigezzo@gmail.com. L’iscrizione può avvenire presso l’Ufficio Turistico o anche il giorno stesso della manifestazione con una donazione minima di euro 20, destinati alla ricerca universitaria sul cancro.

Il Comune di Druogno insieme alla Cooperativa Sfera, intende valorizzare un percorso di valenza storica. Infatti, questa strada nel passato era utilizzata, come collegamento delle frazioni di Sasseglio e Coimo, in particolare portava dal Mulino di Sasseglio al forno del pane di Coimo. La segale era coltivata, essiccata e preparata a Coimo e portata a spalla dalle donne passando dall’ Arveria, tratto di strada della Via del Mercato della Valle Vigezzo, ora diventata la ciclabile in questione. Una volta macinato e successivamente la farina prodotta veniva riportata a Coimo, pronta per diventare pane.

Con la manifestazione JTWIA, oltre a sostenere la ricerca universitaria sul cancro tramite la raccolta delle donazioni, si vuole cogliere l’occasione per promuovere uno stile di vita sano legato alla corretta alimentazione e all’attività fisica e valorizzare l’aspetto storico della via, soffermandosi in particolar modo sul ruolo ricoperto dalle donne.

La manifestazione vanta numerosi patrocini, tra i quali la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Fidal Vco, Csi Verbania, Associazione Vigezzo Ti Aiuta.