A Piedimulera si festeggia il Carnevale con gli Amici in Piazza

Domenica 18 febbraio il Carnevale arriva anche a Piedimulera. Una giornata organizzata dagli Amici in Piazza, che prende il via alle 14.15 con il ritrovo dei carri e dei gruppi in maschera nella piazza della stazione. Alle 14.30 la partenza della sfilata per le vie del paese, che si conclude alle 15.30 in piazza Morandini. A seguire la distribuzione di polenta e salamini.

Martedì 13 febbraio, invece, tutte le maschere di Piedimulera si spostano al carnevale di Cimamulera: dalle 16.00 la distribuzione di polenta e salamini presso le e scuole a cura del comitato dei festeggiamenti della frazione.