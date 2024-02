Autovelox in Canton Ticino: ecco la mappa dei radar per la prossima settimana

Come ogni settimana, la Polizia cantonale e le polizie comunali, in ottica di prevenzione della circolazione stradale in Canton Ticino, hanno reso noto dove saranno effettuati i controlli della velocità mobili nel corso dei prossimi giorni, da lunedì 12 a domenica 18 febbraio.

Vicino al territorio italiano, al confine con la provincia di Varese, sono numerosi i comuni che sul loro territorio vedranno la presenza delle forze dell’ordine per rilevare le velocità dei veicoli in transito.

Ecco di quali si tratta nel territorio di competenza di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

Distretto di Bellinzona: Bellinzona, Gudo, Giubiasco.

Distretto di Locarno: Locarno, Magadino, Minusio, Tenero, Riazzino.

Distretto di Lugano: Melano, Bedigliora, Viganello, Breganzona, Bironico, Castagnola, Davesco-Soragno, Lugano centro, Loreto, Gravesano, Bioggio, Agno, Cantonetto, Melide, Paradiso, Sigirino, Bedano, Rivera, Ponte Cremenaga, Caslano.

Distretto di Mendrisio: Castel San Pietro, San Pietro, Genestrerio, Capolago, Balerna, Morbio Inferiore, Chiasso.

Controlli della velocità semi-stazionari: Carnago, Novazzano, Lodrino.