ADACI Piemonte e Valle d’ Aosta elegge il nuovo board e si prepara all'evento in Leonardo

Questa importante transizione segna un momento significativo per l'associazione e per la comunità dei professionisti degli acquisti nella regione, mentre si prepara per l'imminente evento in Leonardo pianificato per il 7 marzo p.v., , il primo tra quelli previsti in tutta la regione nell’anno.

Durante l’incontro, saranno affrontati temi importanti per il settore, dando ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi sulle ultime tendenze e best practices quali: la digitalizzazione dei processi di acquisto, l’applicazione della AI oltre alle attività di Cyber security ed ESG.

Il settore aerospaziale in Italia ha registrato un aumento degli ordini nel corso del 2023, segnalando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Fonti dell'Associazione Aerospaziale Italiana confermano che gli ordini nel settore aerospaziale sono aumentati del 15% rispetto all'anno precedente, principalmente grazie all’incremento della domanda internazionale per prodotti e servizi.

Questi dati confermano il ruolo fondamentale dell'Italia con Leonardo nel panorama aerospaziale globale dovuto anche ai progetti in corso (GCAP il nuovo caccia di 6° generazione sviluppato con U.K. e Giappone e dell’Euro Drone sviluppato con Airbus e Dassault) e offrono prospettive positive per il futuro del settore nel nostro Paese.

L'evento in Leonardo rappresenterà un'occasione unica per discutere e approfondire queste tematiche, oltre a fornire spunti preziosi per i professionisti degli acquisti che operano in questo settore dinamico e in forte crescita.

Seguite www.adaci.it per ricevere tutti gli aggiornamenti su questo importante appuntamento, primo di molti eventi in programma per l’anno 2024.

La composizione del nuovo board della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta di ADACI

Alberto Carpinetti: confermato nel ruolo di Presidente,

Alberto Badella, Maurizio Sala e Adriano Zinali: assumono il ruolo di Vice Presidenti, portando con sé esperienza e competenza di anni di attività nella funzione acquisti.

Luca Messidoro: ricoprirà il ruolo di Segretario, garantendo la fluidità delle operazioni e la comunicazione all'interno dell'associazione.

Francesco Reynaldi: si occuperà delle finanze come Tesoriere, garantendo una gestione efficiente e trasparente delle risorse a disposizione.

Completa il Direttivo un team di consiglieri altamente qualificati, pronti a supportare l'associazione nelle sue iniziative:

Massimo Acanfora

Enrico Actis

Giacomo Auxilia

Maurizio Bacilieri

Paolo Berionni

Marbella Bianchi

Gianluigi Bodda

Antonio Boiano

Laura Echino

Fabrizio Ficetti

Giancarlo Gallo

Gabriele Luzzo

Sergio Miniotti

Giovanni Nocca

E Giorgio Borra Presidente onorario della sezione.

ADACI, oltre 55 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

