Prima Categoria, la lanciata Ornavassese fa visita ad un Villa che non brilla

Occhi puntati su Virtus Villa e Ornavassese che domenica si giocano allo stadio Curotti di Domodossola molto di un'annata che le ha viste diversamente protagoniste.

I neri di Lipari in testa alla classifica con 44 punti stanno facendo bene e meglio del previsto. ‘’ L’obiettivo erano i play off, ma il livello lo abbiamo alzato e a questo punto dobbiamo puntare a vincere il campionato’’ dice Gianni Lipari che sa che non sarà una trasferta facile quella di domenica dopo che il campionato di Prima ha girato la boa dei due terzi avendo già giocato 20 delle 30 partite in programma. Ma l’Ornavassese ha da tempo incamerato la consapevolezza di essere una corazza.

Le 13 vittorie (5 pari e due sole sconfitte) parlano chiaro come parla chiaro il tabellino che dice che la difesa davanti a Fovanna la migliore con solo 11 resti subite.

Il Villa invece era partito per far bene ma l’annata volge verso un po’ di delusione. Solo 26 punti (una media di 1,3 a partita), solo 7 vittorie, 5 pari e otto sconfitte con un bilancio pari sui gol: 26 fatti, 26 subiti.

Per questo l’incontro di domenica sarà decisivo per entrambe: per i neri per mettere un altro mattoncino sulla vittoria finale, per il Villa che deve per forza stare alla larga dalla bagarre dei play out. Cosa impensabile ad inizio torneo.

Un’altra bella partita da seguire sarà Piedimulera-Union Novara. La squadra guidata da Marco Poma (30 punti) ha trovato la strada giusta ed è in risalita: tre vittorie nelle ultime 4 partite, col neo però di aver fatto pochi punti in casa. I novaresi (35 punti) però sono un osso duro.

Nel Cusio è derby tra Agrano e Bagnella. La classifica le divide di due soli punti (31 contro 29) , con i granata avanti. Ma questa è una partita da tripla.

Trasferta rognosa per il Vogogna (che domenica non ha giocato). I biancoverdi vanno a Sizzano, contro una squadra che si è portata al terzo posto della classifica (35 punti) con un buon girone di ritorno. Il Vogogna naviga basso con 20 punti, in piena zona play out e risente dell’assenza di bomber Margaroli.

Il Crodo accoglie il Carpignano. I rossoverdi lamentano pochi punti (14) se se vogliono fare i play out devono macinarne ancora, guardandosi anche da un Comignano, ultimo della classe, che nelle ultime tre partite ha fatto due vittorie. Il Carpignano veleggia tranquillo a metà (27 punti) ma vanta il terzo miglior attacco del girone con 37 reti.

Sulla carta dovrebbe trovar vita facile il Gravellona, ma nel calcio non è mai tutto semplice. In riva al Toce arriva il Comignago i ragazzi di Agostini hanno solo la vittoria nel loro mirino. I play off sono una certezza che non può sfuggire in queste ultime 10 partite.

Tempi grami per la Varzese. Dopo la sconfitta di domenica i granata si trovano sul loro cammino il Trecate, che ambisce a scippare il titolo finale all’Ormavassese. Gli ossolani hanno 23 punti, i novaresi 40 ma la squadra di Chiaravallotti non è nuova a colpi di reni improvvisi, vedi la vittoria a Ornavasso.

Chi deve tornare subito a vincere è la Cannobiese. Domenicaha giocato bene a Ornavasso; ha creato e spinto molto ma davanti per far gol avrebbe bisogno di un Livorno come quello che giocava a Verbania anni fa. Contro la Pernatese (18 punti) la Cannobiese (27) non ha altre possibilità che la vittoria che manca ormai da 3 turni. ‘’Purtroppo quest’anno non abbiamo raccolto quello che i ragazzi hanno effettivamente messo in campo’’ ammette Marco Livorno .