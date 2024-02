Promozione, domenica grande sfida tra Trino e Juve Domo

Trasferta difficile per la Juve Domo domenica prossima. I ragazzi di mister Nino vanno nella tana del Trino, seconda forza del campionato, che dopo un inizio d’anno così così ha trovato domenica scorsa una vittoria convincente a Cameri. Per i granata non sarà facile fare punti, ma l’attuale situazione di classifica non permette distrazioni. All’andata vittoria ossolana per 2-1 al “Curotti”.

Torna in campo il Baveno di mister Sottini, dopo la sosta forzata di domenica scorsa. La formazionebiancoblùva in trasferta sul campo della Valdilana Biogliese, attualmente penultima ma tutt’altro che rassegnata, come dimostrano le ultime prestazioni dei biellesi. Entrambe le compagini hanno bisogno di vincere, un pareggio non servirebbe a nessuno. Successo 3-1 dei lacuali lo scorso ottobre.

Anche l’Omegna si reca in terra biellese, ospite della rinata Chiavazzese. I padroni di casa hanno raccolto sette punti nelle ultime tre partite, portandosi fuori dalla zona playout. I rossoneri di Fusètornano in campo due settimane dopo la batosta subita dalla Valdilana Biogliese, e una settimana dopo il rinvio del derby col Baveno. All’andata partita scoppiettante, e successo dei rossoblù per 4-2 a Omegna.

Vuole uscire al più presto dalle sabbie mobili anche il Feriolo, che ospita l’Arona in una sorta di derby del Lago Maggiore. Gli ospiti hanno raccolto fin qui tre vittorie in quattro partite nel girone di ritorno, ma anche i gialloblù sono reduci da due vittorie consecutive, e in serie positiva da quattro turni.All’andata finì con un pareggio per 0-0.

Tutte le gare del weekend di Promozione:

Feriolo - Arona; Fulgor Ronco Valdengo - Briga; Valduggia - Cameri; Valdilana Biogliese - Baveno; Momo - Dufour Varallo; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Casale; Trino - Juventus Domo; Chiavazzese - Omegna