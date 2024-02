Varzo, 43 mila euro dall'utilizzo dei pascoli

L’amministrazione di Varzo ha incassato oltre 43 mila euro dall'utilizzo dei pascoli nel corso del 2023. Varzo è proprietaria di alpeggi da pascolo - in gran parte soggetti a vincolo di uso civico – che da anni che vengono concessi in uso, per il periodo estivo, ad alcune aziende agricole del Comune, per l’inalpamento del bestiame

La tassa di pascolo è stata fissata in 54,53 euro per ettaro. Pascoli in uso ad agricoltori e allevatori vanno dal più piccolo di 31 ettari al più consistente di 320 ettari.