La biblioteca di Baceno diventa un salotto per stare insieme

La biblioteca di Baceno dalla prossima settimana si trasformerà, ogni lunedì e mercoledì, in un vero e proprio salotto, un luogo d'incontro aperto a tutti gli abitanti della Valle Antigorio e Formazza.

L'iniziativa, promossa da Comune di Baceno, Pro Loco, Terzo Tempo e Auser, rientra nel progetto "Stare bene insieme": a partire da lunedì 19 febbraio ogni lunedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, la Biblioteca di Baceno aprirà le proprie porte per trasformarsi in un luogo in cui condividere i propri hobby e le proprie passioni, come il lavoro a maglia, la lettura, il gioco delle carte, o semplicemente per una chiacchierata tra amici. Ogni incontro si concluderà con una gustosa merenda in compagnia.