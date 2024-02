Riscatto Juventus Domo, l'Orrnavassese vince di carattere sul Villa

Prosegue la marcia della Bavenese, si ridesta la Juventus Domo. La XXI giornata di Promozione vede il Città di Baveno passare per 2 a 0 in casa della Biogliese e insidiare sempre di più la capolista Briga. Netto successo esterno della Juventus Domo sul difficile campo di Trino (3-0) mentre il Feriolo conquista un punto in casa contro l’Arona (0-0). Altro capitombolo dell’Omegna sommersa dai gol della Chiavazzese (6-0).

In Prima Categoria la capolista Ornavassese espugna il Curotti battendo il Villa per 5 a 3 in una partita d’altri tempi e molto combattuta. Mentre il Vogogna compie l’impresa di passare (2-1) a Sizzano, terra ostica per tutte le squadre. Il Piedimulera prosegue il buon monento mettendo sotto addirittura la forte Union Novara (2-0) mentre nel derby cusianotra Agrano e Bagnella finisce in parità (0-0).

Niente da fare per la Varzese sconfitta a Trecate (4-2) e per il Crodo battuto in casa da un Carpignano rimasto in nove (2-1). Vittorie interne per il Gravellona (2-1 sul Comignango) e della Cannobiese (2-1 sulla Pernatese).