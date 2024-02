L' Alpe Devero raccontata su Vanity Fair: "Qui si vive l'inverno delle fiabe"

Ancora una menzione su un’importante rivista nazionale per il territorio ossolano. Questa volta protagonista è l’Alpe Devero, raccontata dalla giornalista Paola Manfredi sulle pagine virtuali di Vanity Fair, una delle riviste di attualità e costume più conosciute in Italia.

L’autrice dell’articolo traccia un percorso alla scoperta dell'Alpe Devero e delle sue eccezionalità, dalla natura protetta alla gastronomia locale, passando per le piste da sci e il racconto di un turismo davvero sostenibile. Un luogo dove vivere "l'inverno delle fiabe".

“Il fatto è che, nonostante tutto, nonostante abbia una storia antica come alpeggio e luogo ameno tra le Alpi, e sia solo a due ore di auto da Milano, non è così scontato capitare in questo lembo del Piemonte che si incunea tra le Alpi svizzere. Bisogna saperlo, bisogna essere un po' come questo luogo vicino ma lontano, dove l'impatto dell'uomo è minimo, dove per sciare ci sono una seggiovia e due skilift, non c'è l'innevamento artificiale e i chilometri di piste sono solo 8, ma dove ci sono montagne stupende da guardare, sentire, vivere. Un luogo per fare sci alpinismo e passeggiate eccezionali, per mangiare bene e dormire meglio. Bisogna amare il concetto del «less is more» e rispettare la natura, perché qui, in primo luogo, si viene per Lei”, si legge su Vanity Fair. Qui è possibile leggere l’articolo completo di Paola Manfredi.