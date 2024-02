A Studio Aperto Mag le eccellenze enogastronomiche della Val Vigezzo

Studio Aperto Mag, trasmissione in onda su Italia 1, torna a parlare dell’Ossola, e in particolare della Val Vigezzo. Quest’ultima è stata protagonista di un servizio realizzato dal giornalista Beppe Gandolfo, editorialista anche del nostro gruppo editoriale, che già in passato ha dedicato al nostro territorio numerosi servizi e approfondimenti.

Nel servizio, intitolato “Le antiche tradizioni della Val Vigezzo”, Gandolfo mostra le bellezze paesaggistiche e artistiche della valle, soffermandosi poi sulle eccellenze enogastronomiche con una visita al ristorante Le Colonne di Santa Maria Maggiore.

Qui lo chef Gianni Bona apre le porte della sua cucina, mostrando alcune delle ricette del proprio menu, che raccontano la tradizione culinaria vigezzina. Infine, un intervento di Matteo Garrone, produttore ossolano di vini.