Promozione, Omegna e Baveno tornano in campo

Sera di recuperi, domani, per le gare rinviate per maltempo due domeniche fa. Solo quattro partite in programma, ma tutte molto importanti per le zone alte della classifica dei rispettivi campionati dalla Promozione sino alla Terza Categoria.

Il clou non può che essere l’atteso derby tra Omegna e Città di Baveno, che arrivano a questo appuntamento con due stati d’animo completamente opposti: Omegna sotto choc dopo le due pesanti sconfitte con Valdilana Biogliese e Chiavazzese (11 reti subite in due partite), Baveno sulle ali dell’entusiasmo per gli ultimi buoni risultati e per il costante riavvicinamento alla vetta della classifica. In caso di vittoria i ragazzi di Sottini di porterebbero a sole due lunghezze dal Briga capolista, uno scenario impensabile fino a poche settimane fa.

Due le gare in programma per la Prima Categoria. Il Trecate deve vincere a Pernate per non perdere contatto con l’Ornavassese, i biancorossi vincendo si porterebbero a meno uno dai neri ossolani, ma anche la Pernatese ha bisogno di punti per la corsa salvezza. In campo anche Vogogna e Union Novara, che lottano per obiettivi opposti: i verdi ossolani cercano la salvezza diretta, i novaresi vogliono mantenere il loro posto nei playoff.

Infine la Terza Categoria, dove l’Oleggio Castello deve battere la Mergozzese per superare il Gargallo e tornare in vetta. Non sarà però semplice, perché gli ospiti ossolani sono in un buon momento di forma.

Tutti i recuperi di mercoledì 21 febbraio:

Omegna - Baveno

Pernatese - Trecate

Vogogna - Union Novara

Oleggio Castello - Mergozzese