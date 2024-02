Seconda Categoria, Fondotoce corsaro in casa della Pro Vigezzo

Il Fondotoce si conferma in vetta, regolando con un secco 3-0 la Pro Vigezzo di Ivano Pennestri. La vittoria degli uomini di Sena non è mai in discussione; al “Curotti” di Domodossola segnano Polli, Preiata e Genesini, mentre i rossoblù non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti del portiere ospite.

Non perde terreno il Romagnano, che passa a San Maurizio, mentre il Riviera d’Orta è fermato sullo 0-0 da un ottimo Casale Corte Cerro, che difende così il suo quinto posto.

Ancora bene la Voluntas Suna, che prosegue il suo momento positivo battendo il Cireggio tra le mura amiche. Per i verbanesi reti di Cissè e Tirletti, nel mezzo la rete omegnese del solito Scavazza.

Sale anche la Crevolese che espugna il campo di Maggiora in maniera autoritaria, con un Malvicini in grandissimo spolvero: il giovane attaccante ossolano cala un poker di reti che stende i padroni di casa senza appello, e lo porta a 18 centri stagionali.

In coda ottimo colpo del Fomarco, che vince sul difficile campo di Borgoticino e si porta fuori dalla zona calda. Per gli ossolani doppietta dell’eterno Soncini (uno su rigore) e rete di Lavelli.

i risultati:

Castellettese - Armeno 1 - 2; Voluntas Suna - Cireggio 2 - 1; Maggiora - Crevolese 1 - 4; Borgoticino - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 3; San Maurizio - Romagnano 2 - 3; Riviera D'Orta - Casale Corte Cerro 0 - 0; ProVigezzo - Fondotoce 0 - 3

Classifica:

Fondotoce 36 - Romagnano 33 -Riviera d’Orta31 -Borgoticino 27-Casale Corte Cerro 25 - Voluntas Suna 24 -Crevolese 23 - Pro Vigezzo,Castellettese 21 -Fomarco, Cireggio19 - Maggiora17- Armeno 16 - San Maurizio 14