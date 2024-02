"DecamerOne": lo spettacolo di Compagniadellozio in scena a Malesco

L’Associazione Compagniadellozio partecipa, il 24 febbraio, alla stagione “Echi del palcoscenico”, organizzata dall’Associazione turistica Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, in collaborazione con l’Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit, il Festival di Cortometraggi Malescorto, l’associazione Pirates of Rock e la Biblioteca G. Pollini.

Sul palco andrà in scena lo spettacolo “DecamerOne”, una lettura pubblica delle novelle di Giovanni Boccaccio nata nel 2022 e oggi in una nuova veste. Il racconto, già adattato da Matteo Cinzio Riva, sarà accompagnato dalle note del jazzista Osvaldo Vicario al pianoforte.

Lo spettacolo porta in scena i racconti più famosi (ma anche i più censurati) dell’autore, e la bravura di Cinzio e Vicario rende tutta la forza di questo racconto esilarante, paradossale, e gaudente.

“Siamo molto felici di questa occasione, nata da una prima collaborazione avuta nel 2023 con l’Ecomuseo di Malesco, e ringraziamo moltissimo Laura, Christian e la Pro Loco per averci

coinvolti; lavorare assieme alle realtà locali è fondamentale per la nostra compagnia che nasce sul territorio, e con Malesco sta nascendo una collaborazione realmente entusiasmante”, racconta Matteo Minetti, presidente di Compagniadellozio.

“Siamo certi – aggiunge Matteo Riva - che il semplice riunirsi e raccontarsi delle storie abbia da sempre un grande valore, e lo abbiamo riscoperto con queste letture. Per questo motivo le vogliamo riproporre in forma di spettacolo teatrale con l’aggiunta di un pianista jazz che accompagna le novelle improvvisando su temi originali appositamente composti, novità di questa edizione 2023”.

Lo spettacolo va in scena sabato 24 febbraio alle ore 20.45, al cinema comunale di Malesco. L’ingresso ha un costo di 10 euro, e non è necessaria la prenotazione. La compagnia consiglia la visione ad un pubblico di età superiore ai 14 anni. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0324 92 9901 e 379 110 5756 o l’indirizzo visitmalesco@gmail.com, oppure recarsi alla sede della Pro Loco in piazza della Chiesa 7, a Malesco.