Csi, disputati due recuperi nei campionati Open A

In attesa della ripresa dei campionati Open A, lo scorso weekend si sono disputati due recuperi. Nel girone A1 il G.S. Premia ha vinto 7-2 in casa del Pesce d’oro e si è avvicinato alla vetta, ora il Santino F.C. è avanti di due sole lunghezze. Nel girone A2 pareggio per 3-3 tra Pallanzeno e Pedemonte, entrambe in lotta per un piazzamento playoff.

Si è poi regolarmente disputata la quarta giornata di ritorno dei campionati Open B.Nel girone B1 il S.Anna batte la capolista Atletico Coggia e permette al Massino Visconti di raggiungerla in vetta.

Nel girone B2 la capolista Traffiume ha rinviato il proprio match contro l’Inter Iselle, ma resta saldamente in vetta. Anche l’Old Omegnanonha giocato la sua partita, mentre il Bar Moodosservava il turno di riposo. Ne approfitta l’U.S.Villadossola, che batte laFloricoltura Saletti Traffiume e si insedia solitario al secondo posto.

Risultati e classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open B – Giornata17:

RISULTATI GIRONE B1 : Astroflor F.C. - Arcadias 1-5; Virtus Crusinallo - HerculaneumIselle 5-2; As Massino Visconti - Boca Cusio 4-3; Pettenasco - Porki'S Trobaso 3-2; S. Anna - Atletico Coggia 2-1; Gs Fondotoce - Rapid Pogno 2-1; Riposa: Quarna

CLASSIFICA GIRONE B1 : Atletico Coggia 35;As Massino Visconti 35; S. Anna 32; Virtus Crusinallo 1905 31; Quarna 25; AsdHerculaneumIselle 23; A.S.D. Pettenasco Calcio 21; Astroflor F.C. 20; Gs Fondotoce 19; Arcadias 19; Porki'S Trobaso 10; Boca Cusio 9; Rapid Pogno 6

RISULTATI GIRONE B2 : Paulon Stresa - Real Migianda 3-2; Traffiume - Inter IselleRinviata; Old Omegna Csi - NosereRinviata; F.C. Bracchio - Rio Cannero 3-5; Megolo Calcio - Sangiorgese 2-2; U.S. Villadossola - F. Saletti Traffiume 5-2; Riposa: Bar Mood