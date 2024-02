Sulla strada dell'Ornavassese un Crodo affamato di punti

Derby ossolano “testacoda” domenica a Ornavasso: i ragazzi di Lipari ospitano il Crodo di Daoro, penultimo in graduatoria. Per i neri una partita da vincere per tenere a distanza gli inseguitori del Trecate, per i rossoverdi una missione quasi impossibile.Sofferta vittoria ornavassese per 2-1 nella gara di andata a Crodo.

Dopo le fatiche infrasettimanali, con risultati deludenti, Vogogna e Trecate tornano in campo al “Bonomini”. I biancorossi devono vincere per non perdere contatto con la capolista, per i verdi ossolani in palio punti salvezza. Roboante vittoria dei novaresi per 5-2 nella sfida di andata.

Ghiotta occasione per irrompere in zona playoff per il Piedimulera, che va in casa del Comignago ultimo in classifica. I gialloblù hanno cambiato marcia nel girone di ritorno, e sono decisi a tornare nelle zone nobili della classifica, ma i novaresi venderanno di sicuro cara la pelle. Lo scorso ottobre fu 3-0 per i ragazzi di Poma al Comunale di Piedimulera.

Interessante la sfida di Bagnella, con gli uomini di Tabozzi che ospitano il Gravellona San Pietroin un derby a tinte arancionere. Le due squadre sono alla ricerca di punti playoff, in caso di sconfitta i padroni di casa direbbero addio alle residue speranze. All’andata pareggio per 1-1.

Trasferta in terra novarese per la Virtus Villa, che affronta la Pernatese, reduce dal buon pareggio nel recupero infrasettimanale contro il Trecate. I granata, che stanno cercando di risalire la classifica dopo un avvio di stagione deficitario, sono in un buono stato di forma, mentre per i ragazzi di Giampaoloci sono i fantasmi dei playout da scacciare. Rotonda vittoria virtussina per 3-0 nel girone di andata.

Sfida made in VCO tra la Varzese, che cerca punti salvezza e la Cannobiese di mister Livorno, eterna incompiuta di questo campionato. I biancorossi si augurano di ripetere la vittoria dell’andata, quando si imposero per 2-0 al “Brocca”.

Al “Liberazione” va in scena una sfida degna di attenzione, tra l’Agrano di Lopardo e un Carpignano in grande risalita, che non fa mistero di puntare ai playoff. All’andata partita combattuta e 2-2 finale.

Tutte le gare del weekend di Prima Categoria:

Carpignano - Agrano; Varzese - Cannobiese; Ornavassese - Crodo; Bagnella - Gravellona San Pietro; Comignago - Piedimulera; Union Novara - Sizzano; Vogogna - Trecate; Pernatese - Virtus Villadossola