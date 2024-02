"Oltre il buio": in anteprima nazionale il nuovo cortometraggio di Alessandro Chiello

Verrà presentato il 2 marzo alle 18.00 nella sala Don Bosco di Borgomanero, in anteprima nazionale, “Oltre il buio”, il nuovo cortometraggio scritto e sceneggiato dal domese Alessandro Chiello. La regia è di Enrico Pietrobon, mentre la produzione è di EPStudios di Domodossola dell’Associazione Culturale Cinealpi.

Il nuovo cortometraggio nasce da un’idea di Anna Gioria, giornalista e scrittrice del Corriere della Sera diversamente abile, curatrice del blog del Corriere “InVisibili” e da sempre impegnata nel sociale, e di Pietro Fortis, ex sindaco di Armeno attento alle problematiche sociali. Gioria, dopo aver visto il film “Il Violinista”, tratto da un racconto di Alessandro Chiello, ha contattato lo scrittore ossolano e ha proposto a Cinealpi il progetto.

“Il cortometraggio – spiega Alessandro Chiello - affronta il tema dell’abbattimento delle barriere culturali, e non solo architettoniche, che accompagnano la percezione della disabilità nell’immaginario comune”.

La finalità della pellicola è sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, i giovani sul fatto che la disabilità non sia qualcosa di totalmente estraneo a noi, ma, come è successo alla protagonista, possa colpire e cambiare radicalmente la vita di ognuno in qualsiasi momento della propria esistenza. Dopo il cortometraggio seguirà un progetto editoriale e un grande tour nelle scuole e nei comuni. Il lavoro arriva dopo il successo del pluripremiato cortometraggio “Mele Rosse”, sempre con la regia di Enrico Pietrobon. Gli interpreti di “Oltre il buio” sono Sabrina Borsotti, Paola Campini, Daniele Primonato e Sara Caprera. Le musiche sono dei Pentagrami. Il documentario è stato girato a Domodossola, Verbania, Orta e Busto Arsizio. È stato patrocinato dal blog InVisibili e dai Comuni di Busto Arsizio, Orta, Verbania, Domodossola.