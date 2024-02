Approvato il piano per le opere pubbliche: tanti interventi in programma a Domodossola

L’amministrazione comunale di Domodossola ha stabilito l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2024-2026. Il sindaco Lucio Pizzi e la giunta comunale hanno infatti deliberato l’approvazione dell’elenco dei lavori pubblici e la loro calendarizzazione.

Il programma di realizzazione delle opere pubbliche per i prossimi tre anni richiede risorse pari a 11.165.000 di euro, già inseriti all’interno del bilancio di previsione 2024-2026 approvato dalla giunta. Tramite la stessa delibera, il comune ha stabilito di nominare quale responsabile del programma triennale delle opere pubbliche l’ingegner Marco Guatta, dirigente dell’Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile e gare.

L’elenco dei lavori pubblici previsti tra il 2024 e il 2026 è importante. Oltre gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e immobili, per l’anno 2024 sono previste opere di grande rilevanza in materia di beni culturali, scuola, sport e molto altro. Tra i primi interventi in programma figura il Restauro e risanamento conservativo del Teatro Galletti, con una spesa totale pari a 2.736.100 euro. Per quanto riguarda la scuola, invece, sono previsti interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole comunali Calice Quartero e la riqualificazione delle scuole elementari Kennedy.

Il comune di Domodossola investe anche sullo sport e il tempo libero: tramite il Fondo Sport e Periferie 2023 sarà possibile procedere alla ristrutturazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi di tutto il comune. In programma anche la riqualificazione della Casa di Riposo.

Infine, tanti interventi riguardanti le strade. Tra le opere previste nel 2024 la messa in sicurezza sottopasso Via Trabucchi, la sistemazione della strada di Monteossolano, la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Piave e il completamento di via Binda e piazza Cortesia.

Per quanto riguarda il 2025, si proseguirà con i lavori di restauro del Teatro Galletti. Nello stesso anno è in programma la manutenzione straordinaria di strade e immobili comunali e l’attuazione del Piano asfalti 2024, oltre che la riqualificazione urbana di via Canuto e via Monte Grappa e la sistemazione delle aree verdi limitrofe.

Infine, nel 2026 ancora la manutenzione straordinaria di strade e immobili comunali e la riqualificazione urbana del parcheggio in via Cadorna. Per quanto riguarda la cultura, è in programma il riallestimento della biblioteca antica e la creazione di spazi per il coworking.