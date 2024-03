Tre ossolani denunciati dai carabinieri, dopo una lite hanno travolto i rivali con un furgone e sono scappati VIDEO

Prima la lite nel parcheggio della discoteca, poi la resa dei conti con l’investimento del gruppo rivale. Il bilancio di una notte di follia è di un ferito e tre giovani denunciati a piede libero dai carabinieri diStresa. Lo scorso sabato 17 febbraio, due gruppi di giovani tra i 17 e i 21 anni hanno avuto un diverbio all’interno di un locale in Ossola.

La lite è stata subito fermata dal personale addetto alla sicurezza, ma, una volta usciti nel parcheggio, i due gruppi si sono affrontati nuovamente. Ci sono volute due pattuglie dei carabinieri, di Premosello Chiovenda e di Stresa, per raffreddare gli animi e riportare i giovanissimi alla calma, identificare tutti i ragazzi ed ammonirli di cessare ogni discussione. La situazione sembrava essere tornata alla normalità con i due gruppi che si erano allontanati, ognuno per la propria strada. Alle 4 e mezza del mattino però, una chiamata al 112 riferiva di un giovane investito da un furgone il cui conducente si era dato alla fuga.

Ci è voluto poco alla pattuglia di Stresa, giunta nello stesso luogo del precedente intervento, a capire che i due episodi erano collegati. Il ragazzo investito, classe 2006, faceva parte di uno dei due gruppi scontratisi solo un paio d’ore prima e i ragazzi a bordo del furgone con molta probabilità erano quelli con cui avevano avuto la prima lite. I primi accertamenti condotti dai militari di Stresa hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi in particolare che, terminata la serata, la comitiva di ragazzi si sia avviata a piedi lungo la via principale. All’improvviso è sopraggiunto un furgone che, dopo aver percorso più volte la rotatoria su cui si trovava il gruppo a piedi, improvvisamente il passeggero anteriore, spalancando lo sportello colpiva in pieno la vittima facendola cadere a terra. Dopo l’urto il furgone è scappato a tutta velocità senza prestare soccorso.

La vittima, non ancora maggiorenne, è stata trasportata al Dea di Domodossola con diversi traumi ed una prognosi di 30 giorni. Incrociando le numerose testimonianze, i video acquisiti dalle telecamere in strada, all’interno del locale nonché dai lettori di targhe, i carabinieri sono riusciti a risalite alla targa del furgone e da lì, all’identità del conducente e degli altri passeggeri, i quali risultavano essere proprio quelli che avevano avuto il diverbio fuori dalla discoteca e già identificati dai carabinieri nel primo intervento. Per i tre giovani, tutti maggiorenni e residenti in Ossola, è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e omissione di soccorso.