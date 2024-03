A Mergozzo numerosi appuntamenti per il periodo della Quaresima

Anche la parrocchia di Mergozzo si prepara alla Pasqua con diversi appuntamenti organizzati nel periodo della Quaresima.

Il primo è in programma per venerdì 1° marzo, alle 20.45, con la Via Crucis all’oratorio di San Rocco. Venerdì 8 marzo, poi, alle 20.45, ancora una Via Crucis, questa volta nella chiesa parrocchiale di Bracchio.

Domenica 10 marzo, la comunità di Mergozzo si unisce a quella di Ornavasso per un momento di preghiera e riflessione nel santuario del Boden. Venerdì 15 marzo, invece, due appuntamenti nella chiesa parrocchiale: alle 18.30 la Via Crucis, mentre alle 20.45 un incontro con don Benoit Lovati, che porta la propria testimonianza dopo aver vissuto oltre 10 anni come missionario in Ciad.