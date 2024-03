Ci saranno anche 5 atleti del Verbano Cusio Ossola al raduno di Mezzofondo in programma a Valdengo (Biella) il 2 marzo. Lo rendo noto la Federazione di atletica leggera che annuncia il raduno che servirà come preparazione ai Campionati italiani individuali e per regioni, in calendario a Cassino (Frosinone) il 10 marzo.

Tra i convocati anche Valentino Zanoli (Caddese); Luca Gallerini, Giada Cappini dell’Atletica Ossolana Vigezzo); Thiago Ceretti e Andrea Capelli (Gruppo Atletica Verbania) .