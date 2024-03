Proseguono le celebrazioni della parrocchia di Ornavasso in vista della Pasqua

La parrocchia di Ornavasso organizza, in occasione del periodo di Quaresima, diversi appuntamenti. Il primo è in programma per domenica 3 marzo, con la Via Crucis delle famiglie. Si parte alle ore 15.00 dal piazzale della chiesa parrocchiale di San Nicola e si proseguirà fino alla chiesa della Guardia, dove si terrà un momento di preghiera con i ragazzi del catechismo e le loro famiglie.

Domenica 10 marzo, poi, la comunità dell’Unità Pastorale di riunisce nel santuario del Boden per un momento di riflessione e preghiera; chi lo desidera, può salire a piedi fino al santuario: il ritrovo è fissato per le 14.00 di fronte alla chiesa parrocchiale.

Si termina domenica 17 marzo con la festa di San Giuseppe, con la messa celebrata, come da tradizione, nella chiesa della Guardia.