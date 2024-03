Da Riale, a un passo dalla diga di Morasco, alla stessa Formazza, dai 2.075 metri del Rifugio Zamboni al Passo del Moro in Valle Anzasca: le montagne del Vco questa mattina si mostrano sepolte dalla neve, come potete vedere dalle incredibili immagini, per essere il 2 marzo, postate dal Centro Meteo Piemonte CMP e rilanciate da NaturalMeteo.

«Tantissima neve fresca nelle montagne del VCO dopo le copiose nevicate delle ultime ore - scrive il Centro Meteo Piemonte - In alta quota si superano anche i 2 metri complessivi. A Formazza (2400 metri) 263 centimetri, al Rifugio Zamboni (2075 metri) 222 centimetri, al Passo del Moro (2820 metri) 206 centimetri».