Lavori per oltre 430 mila euro a Formazza

L’amministrazione comunale di Formazza ha deliberato alcuni interventi di rilievo in paese: lavori per 275 mila euro a Canza e per 164.500 euro su strade e ponti.

Il primo prende spunto dal fatto che la Regione ammesso Formazza a beneficiare di un contributo di 153 mila euro per lavori di sistemazione idrogeologica a Canza”. Cosicché, implementando i fondi, il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per 275.000 euro per realizzare a Canza una briglia di contenimento e raccolta del materiale proveniente per dilavamento dal versante, nonché le difese spondali sulla riva destra del fiume Toce a valle del ponte stradale e la realizzazione di tombinatura di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla pista per l’Alpe Vannino. .

Altri 164.500 euro invece prevedono tre macro interventi per sistemare il tratto ammalorato della strada della Gassa, con realizzazione di drenaggio per la raccolta e smaltimento delle filtrazioni d’acqua nella sede stradale; il rifacimento di 3 attraversamenti stradali della strada comunale agricola, il rifacimento di un tratto di banchettone stradale con la posa di barriere stradali esistenti e rifacimento della pavimentazione lapidea del marciapiede a Valdo. Anche per questi lavori è stato approvato il progetto esecutivo.