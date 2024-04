La valle piange la scomparsa dell'ex sindaco Luigi Antonietti

Lutto in Valle Formazza per la scomparsa dell'ex sindaco Luigi Antonietti. “Un grande dispiacere per tutta la nostra comunità, se ne va una persona che amava molto Formazza” il commento di Bruna Papa, sindaco di Formazza che con Antonietti aveva condiviso l'esperienza da vice sindaco nel mandato tra il 2007 e il 2012 quando primo cittadino era stato proprio Luigi Antonietti. E' mancato all'ospedale San Biagio all'età di 86 anni. Un uomo che aveva dedicato la sua vita a Formazza.

Lavoro, sviluppo del territorio, ma anche sport e vita amministrativa. Antonietti era stato Capo centrale a Ponte, era maestro del lavoro, ma aveva anche fondato la cooperativa Formazza agrilola e la società Formazza 2000, società che aveva costruito il Centro del fondo di Riale. “Rimaneva sempre un passo indietro, preferendo il fare all'apparire. Lui amava il suo paese e lavorava per far si che i giovani potessero avere un futuro a Formazza” sottolinea Bruna Papa. La famiglia Antonietti, è legata alla storia amministrativa di Formazza. Anche il fratello Mario, scomparso nel settembre del 2021, aveva infatti ricoperto il ruolo di sindaco dal 1974 al 1995.

Lascia la moglie Silvana e i figli Nicoletta, Corrado e Lorena con gli adorati nipoti. Il rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Chiesa venerdì alle 19, mentre il funerale sarà celebrato sabato 20 aprile alle 10.