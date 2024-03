Un nuovo punto di noleggio e-bike a Premosello: si cerca personale

Il Comune di Premosello-Chiovenda è risultato affidatario del bando Pnrr, finanziato dall'Unione Europea, dedicato ai Borghi Storici. Il bando mira a sostenere la rigenerazione sociale e culturale dei piccoli centri anche attraverso azioni legate al turismo sostenibile e alternativo.

All’interno di questo progetto il comune sosterrà l’apertura di un punto di noleggio di bici elettriche. Attraverso la promozione del cicloturismo elettrico sarà possibile esplorare e riscoprire il territorio del Verbano-Cusio-Ossola, verrà incoraggiato il turismo di prossimità e aumenteranno le proposte di attività per le famiglie.

L’amministrazione sta dunque avviando, in queste settimane, le attività per individuare la persona (o le persone) per gestire il punto di noleggio. Il comune è alla ricerca di una persona dotata di intraprendenza, passione per il cicloturismo, voglia di imparare e con la volontà di promuovere il cicloturismo sul territorio con spirito imprenditoriale. Il progetto mette a disposizione la flotta di bici elettriche, gli accessori indispensabili per allestire il punto di noleggio e gli strumenti per promuovere i percorsi e gestire le prenotazioni.

BikeSquare, Società Benefit e PMI Innovativa, sta supportando il comune nell’individuazione del gestore per il punto di noleggio e si occuperà della formazione per permettere alla persona individuata di gestire in autonomia e con efficacia il punto di noleggio.

È in programma un incontro per presentare i dettagli del progetto e per conoscere le persone che si candidano per la gestione del punto di noleggio: l’appuntamento è per mercoledì 13 marzo alle 18.30, nella sala consiliare del municipio. Per prendere parte all’incontro è necessaria l’iscrizione tramite un apposito modulo.